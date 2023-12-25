В Ленобласти изменится график движения электричек в новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками изменится график движения пригородных поездов на Финляндском, Витебском, Балтийском, Московском и Северном направлениях.
Как сообщает пресс-служба СЗППК, с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года движение пригородных электропоездов будет осуществляться по графику субботы, 8 января — по графику воскресенья.
Движение поездов в Мурманском регионе, Республике Карелия, Псковской и Новгородской области, а также дизель-электропоездов и поездов на локомотивной тяге будет осуществляться в обычном режиме.
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Подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении РЖД «Пассажирам».