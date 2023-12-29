В Ленобласти с начала года ввели в эксплуатацию более 4 млн «квадратов» жилья

Ленинградская область вновь оказалась в лидерах по темпам строительства жилья в России. С начала 2023 года на территории региона введено в эксплуатацию свыше 4 млн «квадратов».

Зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский отметил, что Ленобласть в два раза перевыполнил показатель, установленный президентом страны — один квадратный метр вводимого жилья на человека. В области показатель составил свыше двух метров — на человека.

Кроме того, регион активно решает проблему обманутых дольщиков. Сегодня в полном объеме зарезервированы все средства на завершение строительства оставшихся долгостроев. Задачу выполнят в 2024 году.