Пенсионерка из Ленобласти продала две квартиры, набрала кредитов и отправила 15 млн рублей телефонным мошенникам

В полицию Киришского района 28 декабря обратилась 71-летняя жительница Киришей. С ноября пенсионерке от имени салонов сотовой связи, банков и полиции звонили мошенники.

Они настаивали, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее сбережения и недвижимость. Поверив мошенникам, женщина оформила несколько кредитов и продала две однокомнатные квартиры.

Более 15 млн рублей пожилая женщина перевела на продиктованные счета. Заведено уголовное дело о мошенничестве.