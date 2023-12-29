Пенсионерка из Ленобласти продала две квартиры, набрала кредитов и отправила 15 млн рублей телефонным мошенникам

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Киришского района 28 декабря обратилась 71-летняя жительница Киришей. С ноября пенсионерке от имени салонов сотовой связи, банков и полиции звонили мошенники.

Они настаивали, что злоумышленники якобы пытаются похитить ее сбережения и недвижимость. Поверив мошенникам, женщина оформила несколько кредитов и продала две однокомнатные квартиры.

Более 15 млн рублей пожилая женщина перевела на продиктованные счета. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

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05.02.2021 4045
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