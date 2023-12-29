Грузовик снес часть жд-моста в Ленобласти

По предварительным данным, утром 29 декабря грузовой автомобиль с поднятым кузовом обрушил балку жд-моста, пересекающего дорогу между деревнями Косколово и Слободка возле порта Усть-Луга.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщают очевидцы, по состоянию на 09:00 на участке наблюдался затор из большегрузов.