Грузовик снес часть жд-моста в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По предварительным данным, утром 29 декабря грузовой автомобиль с поднятым кузовом обрушил балку жд-моста, пересекающего дорогу между деревнями Косколово и Слободка возле порта Усть-Луга.  

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщают очевидцы, по состоянию на 09:00 на участке наблюдался затор из большегрузов.

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Фото: телеграм-канал «Дорожный контроль. Ленобласть»
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