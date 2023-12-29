Ночью в Гатчине разыскивали маленькую девочку

Сегодня ночью правоохранителям поступило сообщение о пропаже шестилетней девочки в Гатчине Ленобласти.

На ее поиски отправились бойцы Росгвардии. Вскоре девочку нашли на пешеходном переходе перекрестка проспекта 25 Октября и Рощинской улицы. Росгвардейцы отвели девочку в ближайший отдел полиции, сотрудники связались с матерью ребенка.

Выяснилось, что девочка ночевала в гостях, а ночью решила одна отправиться домой. Заметив исчезновение ребенка, хозяева квартиры связались с матерью.