Ночью в Гатчине разыскивали маленькую девочку

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня ночью правоохранителям поступило сообщение о пропаже шестилетней девочки в Гатчине Ленобласти.

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Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

На ее поиски отправились бойцы Росгвардии. Вскоре девочку нашли на пешеходном переходе перекрестка проспекта 25 Октября и Рощинской улицы. Росгвардейцы отвели девочку в ближайший отдел полиции, сотрудники связались с матерью ребенка.

Выяснилось, что девочка ночевала в гостях, а ночью решила одна отправиться домой. Заметив исчезновение ребенка, хозяева квартиры связались с матерью.

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