Ночью в Гатчине разыскивали маленькую девочку

Сегодня ночью правоохранителям поступило сообщение о пропаже шестилетней девочки в Гатчине Ленобласти.
На ее поиски отправились бойцы Росгвардии. Вскоре девочку нашли на пешеходном переходе перекрестка проспекта 25 Октября и Рощинской улицы. Росгвардейцы отвели девочку в ближайший отдел полиции, сотрудники связались с матерью ребенка.
Выяснилось, что девочка ночевала в гостях, а ночью решила одна отправиться домой. Заметив исчезновение ребенка, хозяева квартиры связались с матерью.
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27.12.2023 122