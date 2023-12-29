Минобороны рассказало, как отправить письмо или посылку в зону СВО

В Минобороны РФ пояснили, как отправить письмо или посылку в зону спецоперации.
В ведомстве рассказали, что родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «03400, город Москва-400, номер воинской части, ФФИО военнослужащего».
Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг. Почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО.
Более подробная информация в карточках Минобороны РФ:
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
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