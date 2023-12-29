Наказание за сбитого на дороге лося настигло петербуржца спустя 1,5 года: он заплатит 80 тысяч

На судебное заседание виновный в гибели животного не явился.

Петербуржец, сбившие в мае 2022 года в Волховском районе Ленобласти лося заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей. Иск подал Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

В объединенной пресс-службе суда Петербурга отметили, что мужчина, чья машина насмерть сбила парнокопытные, на заседание не явился.