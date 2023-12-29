2023 год стал худшим для американского доллара со времен пандемии коронавируса

В этом году американская валюта сильно сдала позиции, пишет иностранная пресса.
Как пишет Вloomberg, 2023 год для американского доллара стал худшим со времен пандемии коронавируса. Ослабление валюты произошло из-за ожиданий от Федеральной резервной система США смягчения денежно-кредитной политики на фоне снижения роста ВВП.
Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени, — пишет редакция.
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28.12.2023 111