2023 год стал худшим для американского доллара со времен пандемии коронавируса

В этом году американская валюта сильно сдала позиции, пишет иностранная пресса.

Как пишет Вloomberg, 2023 год для американского доллара стал худшим со времен пандемии коронавируса. Ослабление валюты произошло из-за ожиданий от Федеральной резервной система США смягчения денежно-кредитной политики на фоне снижения роста ВВП.

Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени, — пишет редакция.