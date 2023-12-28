Механизм кредитных каникул вводится в России на постоянной основе

Об этом заявили в Банке России.
С 1 января 2024 года россияне, пострадавшие «в результате чрезвычайной ситуации» или чей доход снизился по тем или иным причинам, смогут оформлять кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно будет дважды в год — при каждом из указанных случаев и только для одного кредита или займа.
Приостановить платежи можно будет на срок до шести месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев, — заявили в ЦБ.
Соответствующие документы в банк заемщик будет обязан предоставлять самостоятельно. Также есть и ограничения по суммам кредита:
- по автокредитам — 1,6 млн рублей;
- по остальным кредитам и займам — 450 тысяч рублей;
- по кредитным картам — 150 тысяч рублей.
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28.12.2023 21