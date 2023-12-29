Красную площадь в Москве закроют для посетителей в новогоднюю ночь

С чем связано такое решение, в столичном МВД не сообщили.

Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 18:00 31 декабря и до 8:00 1 января, сообщили в главном управлении МВД города. Указывается, что открыт в указанный период времени будет только ГУМ-каток.

Уважаемые жители и гости столицы! ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.