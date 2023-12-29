Петербуржец загадочно умер перед квартирой, в которой лежал труп хозяйки

Автор: Сергей Агутин
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Обнаружение мертвого 50-летнего мужчины в подъезде дома на Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге привело полицию к еще одному трупу. Петербуржец скончался перед квартирой, хозяйка которой умерла по ту сторону двери.  

Сообщение о теле мужчины поступило в полицию Санкт-Петербурга 28 декабря. Прибывшие на место полицейские обнаружили сразу два бездыханных тела. Второй погибшей оказалась 41-летняя женщина.

Ее труп нашли в квартире, возле которой скончался мужчина. При осмотре тел внешних признаков насильственной смерти не нашли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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