РЖД запустит новый сервис по продаже билетов

Приложение разрабатывается взамен ранее удаленного из сервиса App Store.

Российский перевозчик РЖД в 2024 году запустит web-приложение для покупки билетов. Пользоваться сервисом можно будет на смартфонах Iphone. Об этом стало известно РИА Новости.

В I квартале 2024 года ОАО «РЖД» планирует запустить веб версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования, — рассказали в компании.