«АвтоВАЗ» в ближайшие шесть лет выпустит 12 новых моделей

Отечественный автоконцерн представил стратегию развития до 2030 года.
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2030 года выпустить на отечественный рынок еще 12 абсолютно новых моделей автомобилей. Об этом 29 декабря сообщает Мипромторг.
Совет директоров АО «АвтоВАЗ» также одобрил стратегию развития компании до 2030 г. В рамках ее реализации планируется сохранить лидирующее положение LADA на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать, в том числе, выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов, — указано в сообщении.
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