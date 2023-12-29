Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, на тай-брейке обыграв представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5 – 1,5.

Замкнула тройку сильнейших китаянка Лэй Тинцзе.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде, Узбекистан, с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет $600 тысяч. В мужском чемпионате по рапиду победу подержал норвежец Магнус Карлсен.