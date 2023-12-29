В одной из деревень Ломоносовского района появилась новая водонапорная станция

Фото: Александр Дрозденко/ Телеграм
Три тысячи жителей Кипени будут получать качественное водоснабжение.
Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в деревне Кипень Ломоносовского района налажено качественное водоснабжение. Муниципалитет обзавелся новой насосной станцией, водозаборной скважиной, узлом водоподготовки и резервуарами с чистой водой.
Качество водоснабжения обеспечено более, чем для 3000 жителей. По соседству — в Русско-Высоцком — также идут работы по резервуарам чистой воды и напорным трубопроводам, — поделился глава региона в своем Телеграм-канале.
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