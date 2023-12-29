Электропоезд насмерть сбил пенсионера в Ленобласти

Электропоезд, направлявшаяся из Выборга в Санкт-Петербург, насмерть сбил 87-летниего мужчину на перегоне Кирилловское-Гаврилово в Ленинградской области.

Пенсионер переходил пути на красный свет. По предварительным данным, у него были проблемы со слухом, и он не услышал сигналы повышенной громкости, которые подавал машинист.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.