Новый год в Ленобласти начнется с сильных морозов до -30: объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Щербакова
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Уже к 1 января в регионе отклонение температуры воздуха от климатической нормы составит 10-15 градусов, а местами еще выше. 

Синоптики определись с прогнозом погоды в начале 2024 года, и вердикт неутешительный. По данным метеоролога Александра Колесова, 1 января в регион придут сильные морозы. На первый день наступающего года объявлено штормовое предупреждение.

Составили штормовое предупреждение. С 31 декабря на востоке Ленинградской области, с 1 января 2024 года на всей территории области и в Санкт-Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10-15 гр. в отдельных районах даже ниже может быть, — пишет синоптик в своем блоге в Телеграм. 

Средняя температура будет составлять по региону в пределах 15 — 20 градусов холода днем. Ночью и вовсе столбики термометров опустятся до -30. Подобные метеоусловия продлятся до 5 января, предполагает синоптик.

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