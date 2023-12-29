Предвыборный сайт Владимира Путина в первый день работы подвергся DDoS-атакам

Нарушить работу портала пытались из-за рубежа.

Предвыборный сайт Владимира Путина 29 декабря был подвержен DDoS-атакам. Нарушить работу портала пытались из-за рубежа в первый же день его работы. Как заявила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, сейчас ресурс работает в штатном режиме.

Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме, — цитирует Суворову РИА Новости.