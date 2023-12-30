В Тосненском районе тягач вылетел в кювет из-за лопнувшего колеса (фото)

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Водитель большегруза отделался испугом.

ДТП произошло рядом с деревней Поги в Тосненском районе 29 декабря. Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, у тягача прямо во время движения лопнуло колесо. Справиться с управлением многотонной машины водителю не удалось, и большегруз вылетел в кювет.

На выручку мужчине прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Грузовик отбуксировали при помощи спецтехники. Водитель тягача не пострадал.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти