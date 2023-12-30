«Вежливый» грабитель опустошил кассу аптеки в Янино (видео)

Автор: Анастасия Щербакова
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Преступник дождался, пока посетители аптеки уйдут, и потребовал у провизора все деньги из кассы. Перед уходом грабитель извинился. 

В ночь на 30 декабря в Янино-1 произошло ограбление аптеки. На кадрах видно, как подозрительный мужчина сперва просто осматривался внутри торговой точки и явно волновался. После того как, посетители ушли, злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у сотрудницы деньги из кассы.

Получив желаемое, грабитель извинился и покинул аптеку. В общей сложности преступник унес порядка 7 тысяч рублей. Сейчас «манерного» злоумышленника разыскивают.

Видео публикует Телеграм-канал РЕН-ТВ.

 

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