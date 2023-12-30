21-летний парень погиб на КАД, осматривая свою машину после заноса: молодого человека снес другой авто

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

Трагедия произошла в Ломоносовском районе.

Как передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 декабря на 88-м километре КАД трагически погиб 21-летний житель Свердловской области. Как сообщают в ведомстве, водитель вышел из своего авто после того, как его занесло на дороге и отбросило в отбойник.

Спустя несколько минут мужчину насмерть сбила другая иномарка. Полиция проводит проверку и пытается установить личность погибшего.

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30.12.2023 16
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