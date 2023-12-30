В Купчино две компании устроили массовую драку после поездки в лифте

В отношении особо активных уже возбуждено уголовное дело.

Две компании мужчин устроили побоище в одном из торгово-развлекательных центров Купчино. Молодые люди ехали в одном лифте и что-то не поделили. В итоге произошла драка.

Причины внезапного конфликта пока неизвестны.

Как выяснила «Фонтанка», по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Двое из участников драки задержаны.