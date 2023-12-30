Депутат объяснил, что делать россиянам, если экстренные службы в новогоднюю ночь не приезжают на вызов

За бездействие и халатность для должностных лиц предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

Как отметил депутат Госдумы Никита Чаплин, праздничная пора — не повод не исполнять свои должностные обязанности. Если экстренные службы бездействуют и не приезжают на вызов, прямо во время звонка напоминайте диспетчеру об уголовной ответственности за халатность.

Должностные лица иногда игнорируют просьбы о помощи, ссылаясь на то, что, например, бытовая драка — неопасна. Россияне должны знать, что ответственность за халатность и бездействие предусмотрена ст. 293 УК РФ. Отказ в приеме информации о преступлении, согласно ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ, недопустим. Поэтому, если по телефону вам хамят или отказываются оказать помощь, можно сослаться на УК, — цитирует парламентария News.ru.