Врач назвал самый явный признак плохой красной икры

Специалист советует обращать внимание на вкус и цвет деликатеса.
Наличие горького вкуса и даже едва уловимый запах гниющей рыбы должен вам насторожить при употреблении красной икры, заявил врач Александр Умнов. Специалист отмечает, что такой деликатес гарантированно вызовет сильное отравление.
Самый первый, железный способ не отравиться испорченной икрой — понюхать! Ибо запах гниющей рыбы, коим обладает данная икра, ни с чем не перепутать. Также испортившаяся икра становится темнее из-за гниения. Также черная икра не блестит на свету, а становится матовой. А жидкость в банке — гуще. Протухшая икра горькая, — цитирует врача News.ru.
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21.12.2023 315