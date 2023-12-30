Исследование: смертность в России в новогодние праздники среди мужчин увеличивается на 14%

Уровень смертности женщин в праздничную пору ниже, однако также остается довольно высоким — 12%.

Пугающие данные Big data приводит Осторожно Media. Согласно результатам исследования, в новогодние праздники смертность в России вырастает значительно. Среди мужчин показатель увеличивается на 14%, среди женщин — на 12%.

Среди главных причин — употребление алкоголя и несчастные случаи (пьяное вождение, драки и убийства).

С 2005 года новогодние каникулы в России длятся дольше, но исследования показывают, что это не повлияло на избыточную смертность. Самый важный фактор — употребление алкоголя. Люди умирают непосредственно от отравления им, несчастных случаев и преступлений, — указано в исследовании.