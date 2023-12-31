В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом. Их нет даже в дружественных Китае, Индии и Вьетнаме

Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран в связи с санкциями, во всех остальных они сами по себе тоже никому не нужны, их необходимо продвигать. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
По его словам, все оставшиеся рынки заняты либо товарами из самих дружественных стран, либо теми же западными продуктами.
Чиновник подчеркнул, что Россия должна поддерживать продвижение товаров на маркетплейсах, создавать давление, дать производителям конкурентное преимущество. В том числе нужно повышать узнаваемость российских брендов — «запустить бренд «Сделано в России», а затем наполнять его конкретными марками».
Отдельно первый вице-премьер считает необходимым поддерживать экспорт малых компаний, потому что сейчас их доля в общем экспорте составляет всего 2 %.