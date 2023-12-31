В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом. Их нет даже в дружественных Китае, Индии и Вьетнаме

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран в связи с санкциями, во всех остальных они сами по себе тоже никому не нужны, их необходимо продвигать. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, все оставшиеся рынки заняты либо товарами из самих дружественных стран, либо теми же западными продуктами.

«Сейчас российских товаров нет в Китае, нет в Индии, нет во Вьетнаме», – признал Андрей Белоусов

Чиновник подчеркнул, что Россия должна поддерживать продвижение товаров на маркетплейсах, создавать давление, дать производителям конкурентное преимущество. В том числе нужно повышать узнаваемость российских брендов — «запустить бренд «Сделано в России», а затем наполнять его конкретными марками».

Отдельно первый вице-премьер считает необходимым поддерживать экспорт малых компаний, потому что сейчас их доля в общем экспорте составляет всего 2 %.

Вам будет интересно
В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом. Их нет даже в дружественных Китае, Индии и Вьетнаме Россия
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2099
Автор