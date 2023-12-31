Лжесотрудница банка склонила жителя Лужского района на кредит и оставил без 600 тысяч

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Лужского района обратился 68-летний электромеханик местного водоканала. Тремя днями ранее ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центробанка.

Мошенница сообщила мужчине о том, что хранить деньги на его банковском счете небезопасно, и напугала потерей накоплений. По словам злоумышленницы, для сохранности требовалось перевести их на новый, якобы безопасный счет.

Также она убедила мужчину в необходимости оформления кредита. Мужчина получил заем на сумму более 300 тысяч рублей, примерно такую же сумму он перевел со своего счета.

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05.02.2021 4048
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