Лжесотрудница банка склонила жителя Лужского района на кредит и оставил без 600 тысяч

В полицию Лужского района обратился 68-летний электромеханик местного водоканала. Тремя днями ранее ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центробанка.

Мошенница сообщила мужчине о том, что хранить деньги на его банковском счете небезопасно, и напугала потерей накоплений. По словам злоумышленницы, для сохранности требовалось перевести их на новый, якобы безопасный счет.

Также она убедила мужчину в необходимости оформления кредита. Мужчина получил заем на сумму более 300 тысяч рублей, примерно такую же сумму он перевел со своего счета.