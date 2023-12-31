Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи

Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи и быть готовой мобилизовать все средства, в том числе ядерные, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил об этом на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло с 26 по 30 декабря, выступив с заключительной речью «О направлениях борьбы на 2024 год».

Ким Чен Ын подчеркнул, что армия страны должна следить за постоянно меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове, контролировать ее и реагировать с «подавляющей позиции», принимать более военные меры по защите безопасности государства.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР заявил о необходимости укрепления военного потенциала подводных и надводных сил ВМФ, а также разработки и производства различных видов беспилотных вооружений и средств радиоэлектронной борьбы.