Пусть в Новом году наступит наша Победа: Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона с поздравлениями в честь приближающегося Нового года. В обращении он напомнил, что Россия уже второй год ведет специальную военную операцию.

«Мы все глубоко переживаем за судьбу нашей Родины и воинов-защитников. Еще тяжелее переживать за потери среди мирных жителей. Поэтому так дорог каждый миг, проведенный с близкими», – сообщил Александр Дрозденко

Глава региона подчеркнул, что жители Ленинградской области, что бы не случилось, готовы откликнуться, помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

«Пусть родные будут рядом, пусть в Новом году наступит наша Победа. С Новым годом!» – добавил Александр Дрозденко