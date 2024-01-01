Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.

По его словам, в июне следующего года, когда состоятся выборы в Европарламент, французским избирателям предстоит высказаться за укрепление суверенитета Европы.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — заявил Макрон.

Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию, пишет РИА Новости.