Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.
По его словам, в июне следующего года, когда состоятся выборы в Европарламент, французским избирателям предстоит высказаться за укрепление суверенитета Европы.
«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — заявил Макрон.
Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию, пишет РИА Новости.
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26.12.2023 156