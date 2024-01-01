‍В Ленобласти залито свыше 100 катков

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области залито более 100 катков, где можно активно провести новогодние каникулы.

«Друзья, с Новым годом! В Ленобласти залито более 100 катков. Всем активных семейных каникул!» — написал Александр Дрозденко в своем тг-канале.
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, Дрозденко
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
‍В Ленобласти залито свыше 100 катков Ленобласть, катки, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

Больше всего катков залили во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.

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