Представлен полный перечень ледовых катков Ленобласти с адресами и режимами работы

Для любителей активного зимнего отдыха в Ленинградской области подготовлено более ста оборудованных ледовых катков.
Жители и гости Ленинградской области могут вдоволь насладиться катанием на коньках — как на специальных спортплощадках, так и в парках, у Домов культуры, на центральных площадях городов.
Полный перечень мест для проведения зимнего досуга с указанием адресов и режимов работы публикует «Онлайн47».
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11.12.2023 41