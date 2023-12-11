Представлен полный перечень ледовых катков Ленобласти с адресами и режимами работы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Для любителей активного зимнего отдыха в Ленинградской области подготовлено более ста оборудованных ледовых катков.

Жители и гости Ленинградской области могут вдоволь насладиться катанием на коньках — как на специальных спортплощадках, так и в парках, у Домов культуры, на центральных площадях городов.

Полный перечень мест для проведения зимнего досуга с указанием адресов и режимов работы публикует «Онлайн47».

Вам будет интересно
Представлен полный перечень ледовых катков Ленобласти с адресами и режимами работы Ленобласть, каток, Выборгский район
В Ленобласти и Петербурге ожидается потепление в середине недели, а к выходным на регионы обрушатся морозы
Жителей и гостей региона ожидает переменчивая погода на третьей неделе декабря. Как отметил синоптик Александр Колесов, погода в Петербурге и за...
11.12.2023 41
Автор