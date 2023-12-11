Представлен полный перечень ледовых катков Ленобласти с адресами и режимами работы

Для любителей активного зимнего отдыха в Ленинградской области подготовлено более ста оборудованных ледовых катков.

Жители и гости Ленинградской области могут вдоволь насладиться катанием на коньках — как на специальных спортплощадках, так и в парках, у Домов культуры, на центральных площадях городов.

Полный перечень мест для проведения зимнего досуга с указанием адресов и режимов работы публикует «Онлайн47».