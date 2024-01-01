В Ленобласти за год ввели в эксплуатацию 26 социальных объектов

Комитет по строительству Ленинградской области подвел итоги работы в 2023 году.

За год на территории региона ввели в эксплуатацию 26 социальных объектов. В их числе — три школы на 3 тысячи мест в Гатчине, Кудрово и Мурино, десять детских садов на 2760 мест в Малом Верево, Новоселье, Кудрово, Мурино, Сертолово, Янино-1, Буграх.

Видео: Комитет по строительству Ленинградской области

Также были построены новый дом культуры в Новоселье, детская школа искусств в Лодейном Поле, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в Плодовом, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сертолово, стадион «Спартак» в Гатчине и многое другое.

В 2024 году в планах возвести еще 14 новых социальных учреждений.