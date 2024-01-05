Аналитик рассказал, что произойдет с ценами на бензин в 2024 году

Прогноз оказался не особо оптимистичным.

По мнению аналитика Сергея Кауфмана, в 2024 году следует ожидать повышения стоимости бензина в России. Одной из причин подорожания станет рост акцизов на топливо с 1 января 2024 года.

Например, для бензина АИ-92 ставка увеличится примерно на 750 рублей за тонну. Таким образом, с учётом текущей стоимости в 47,7 тыс. рублей, цена этого вида топлива может достигнуть 48,45 тыс. рублей.

На наш взгляд, по итогам 2024 года розничные цены на бензин могут вырасти темпами, близкими к уровню прогнозной инфляции, т. е. до 5%, — цитирует эксперта «Фонтанка».