Тело женщины обнаружили на замерзшем ручье в Кировском районе

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели женщины в поселке Синявино.

Как передает «Аварийно-спасательная служба ЛО», тело неизвестной было обнаружено 4 января на льду ручья в поселке Синявино Кировского района Ленобласти.

Спасатели доставили погибшую женщину на берег и передали сотрудникам полиции, — указано в сообщении.