Тело женщины обнаружили на замерзшем ручье в Кировском районе

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели женщины в поселке Синявино.

Как передает «Аварийно-спасательная служба ЛО», тело неизвестной было обнаружено 4 января на льду ручья в поселке Синявино Кировского района Ленобласти.

Спасатели доставили погибшую женщину на берег и передали сотрудникам полиции, — указано в сообщении.
V5lHe6eB8aA
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Вам будет интересно
Тело женщины обнаружили на замерзшем ручье в Кировском районе синявино, Кировский район
В Петербурге девочку госпитализировали в реанимацию после падения на улице вместе с отцом
У 4-летней девочки зафиксированы жуткие травмы. Несчастный случай в Выборгском районе Петербурга произошел с 4-летней девочкой 2 января. На нее случайно...
04.01.2024 42
Автор