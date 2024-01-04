Школьник в Выборгском районе запустил в лицо сверстника залп фейерверка

Мальчик попал в больницу с ожогами верхнего века.
Инцидент произошел в поселке Семиозерье. Восьмилетний школьник в шутку направил фейерверк в сторону сверстника. Как итог — залп попал ребенку прямо в лицо.
В больнице у мальчика зафиксировали термический ожог верхнего века.
Они там стояли толпой. Эта штука полетела в неизвестном направлении. Так получилось, что попала в бровь. Я попросила их прислать справку и чеки, готова была перевести деньги. В ответ пока тишина. Сын говорит, что вышло случайно, — цитирует 78 маму мальчика, который запускал петарды.
Тем временем мать пострадавшего школьника потребовала от родителей хулигана только оплатить лекарства и бензин.
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