Сотни вылетов и спасенных жизней: в Ленобласти подвели итоги работы санавиации в 2023 году

Всего в 2023 году было совершено 356 вылетов санавиации. Половина из них — к пациентам на грани жизни и смерти.

Итоги работы санавиации Ленобласти в своем Телеграм-канале публикует губернатор региона Александр Дрозденко.

В 2023 бригады медиков совершили 356 вылетов. Почти половина вызовов — к пациентам с инфарктами, когда особенно важно оказать специализированную медицинскую помощь в «золотой час»; четверть — острые травмы, в том числе после ДТП; почти три десятка человек доставлены в стационары с острыми состояниями из-за воспалений внутренних органов, 7 вылетов — к роженицам, — пишет глава региона.

За первые пять дней наступившего года санавиация региона была задействовано уже дважды. Один из вылетов — в Подпорожье к пострадавшей от ожогов годовалой девочке.