В Ленобласти дан старт крупной транспортной реформе: какие изменения ждут жителей региона

Ленинградская область обновляет автопарк общественного транспорта.

Комитет по транспорту Ленобласти объявил о старте масштабной реформы в сфере пассажирских перевозок. Она коснется обновления общественного транспорта на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах.

В частности, до конца 2024 года планируется заменить около 450 устаревших автобусов на 90 маршрутах. На смену им придут современные транспортные средства со встроенными валидаторами, камерами и датчиками температуры воздуха, пишет «Онлайн47».

Уже с февраля новые машины начнут обслуживать Гатчинский, Тоснненский и Приозерский районы. А к 1 января 2025 года обновлённый общественный транспорт будет курсировать во всех остальных районах Ленинградской области.