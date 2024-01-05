Новогоднее утро в одном из дворов Петербурга началось с драки и стрельбы (видео)

Толпа шумных мужчин устроила разборки утром 1 января. Один из дебоширов применил газовый баллончик, а другой в ответ достал пистолет.
В соцсетях появилось видео пятидневной давности, на которое попал конфликт между несколькими мужчинами в Калининском районе Петербурга. Все началось с драки, после которой один из дебоширов достал газовый баллончик и грозился им оппоненту. В итоге один из участников потасовки достал пистолет и произвел выстрел.
Конфликт угас также быстро, как и начался. После потасовки дебоширы разбрелись в разные стороны.
Видео конфликта попало на камеру домофона. Запись публикует ВК-сообщество
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