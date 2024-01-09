Предприятие находилось в режиме простоя с марта 2022 года.

Завод южнокорейского автомобильного бренда Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу с 9 января. Об этом заявили в пресс-службе предприятия.

Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — приводит сообщение РИА Новости.

Отметим, завод Hyundai в Северной столице проставил с марта 2022 года из-за сложностей с поставкой комплектующих.