Правительство не поддержало проект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

Правительство России не поддержало законопроект от депутатов КПРФ, предлагающий ввести ресторанный сбор в пользу участников специальной военной операции.

В заключении правительства поясняется, что предложенный проект противоречит Налоговому кодексу России, так как авторы предлагают ввести новый сбор без соответствующих изменений в кодексе. Правительство порекомендовало отправить законопроект на концептуальную доработку.

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Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2023 года депутаты Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев (КПРФ). Они предложили с мая 2024 года ввести новый сбор в Москве, Подмосковье, Петербурге и Красноярском крае.