Небольшой снег и до -25°C ночью – погода в Ленобласти на 14 января

В воскресенье, 14 января, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17°C, местами -20…-25°C, днем -10…-15°C, местами до -19°C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.