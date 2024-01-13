Небольшой снег и до -25°C ночью – погода в Ленобласти на 14 января

В воскресенье, 14 января, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17°C, местами -20…-25°C, днем -10…-15°C, местами до -19°C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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09.01.2024 176