Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс УНИЭКСПЕРТ установили в городской поликлинике Гатчины.
Аппарат может делать рентгеновский снимки в трех положениях пациента — сидя, лежа и стоя, рассказали в пресс-службе комздрава Ленобласти. Это уже второй такой рентгеновский комплекс, установленный в Гатчинской поликлинике. Первый был установлен в феврале прошлого года.
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