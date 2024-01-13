В поликлинике Гатчины установили новый рентгенодиагностический комплекс

Автор: Гузель Галимова
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Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс УНИЭКСПЕРТ установили в городской поликлинике Гатчины.

Аппарат может делать рентгеновский снимки в трех положениях пациента — сидя, лежа и стоя, рассказали в пресс-службе комздрава Ленобласти. Это уже второй такой рентгеновский комплекс, установленный в Гатчинской поликлинике. Первый был установлен в феврале прошлого года.

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