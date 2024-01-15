В России растет число людей с алкогольной зависимостью

В России впервые за 10 лет зафиксировали рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», следует из данных сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023», передает «Коммерсантъ».

Там добавили, что с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти, под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54 200 человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тыс.).

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Тенденцию объясняют комплексом причин, включая пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний».