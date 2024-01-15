Судимый за убийство мужчина задержан за надругательство над девятилетней девочкой в Ленобласти

В деревне Верхние Рудицы задержан 52-летний житель Гостилиц Ломоносовского района. Мужчину подозревают в том, что в конце декабря 2023 года он надругался над девятилетней девочкой из соседнего поселка.
В полицию обратились родители школьницы. Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Известно, что ранее мужчина отбывал срок за убийство и истязания.
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05.05.2023 2141