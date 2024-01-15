Хозяина с ожогами увезли из горевшего дома в Тихвинском районе

Сигнал о пожаре в деревне Коськово Тихвинского района поступил в экстренные службы 14 января в 12:29. Горели 108 квадратных метров частного дома с пристройкой.
С пламенем боролась дежурная смена 61-й пожарно-спасательной части: восемь человек и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 14:11.
Возле горевшего дома спасатели обнаружили 69-летнего хозяина. Мужчину с отравлением продуктами горения и ожогами дыхательных путей госпитализировали.
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23.05.2022 1488