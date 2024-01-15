Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин в своем в обращении к участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим» назвал общей задачей поддержку семей погибших военных.

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — приводит его слова сайт Кремля.

Глава государства добавил, что ключевым приоритетом является создание условия для того, чтобы участники спецоперации смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении.