Полицейские раскрыли убийство мужчины в Кингисеппском районе

Полицейские задержали 61-летнего жителя поселка Алексеевка Кингисеппского района. Он до смерти избил своего 38-летнего знакомого, тело ленинградца обнаружили 10 декабря 2023 года.
Мужчина скончался в своей комнате коммунальной квартиры на улице Зеленая. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стал травматический отек головного мозга.
Следствие установило, что 7 декабря около 18:00 у задержанного возник конфликт с 38-летним знакомым. В ходе ссоры 61-летний мужчина руками избил пострадавшего до смерти. Подозреваемый помещен в изолятор.
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