Стал известен список мест для крещенский купаний в Ленобласти

Во время Крещенских купаний – окунаться можно только в специально оборудованных купелях в соответствии с перечнем.

Проведение Крещенских мероприятий не планируется в Кингисеппском и Лужском районах, а также в Сосновоборском городском округе.

Напомним, что строго запрещено:

— погружаться без представителей служб спасения и медработников;

— окунаться детям без присмотра взрослых;

— купаться в состоянии опьянения и при недомоганиях (список ниже).

Перед погружением в ледяную воду нужно разогреть тело с помощью разминки. В проруби не следует находиться дольше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. После купания нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.