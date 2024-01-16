Четверть колбас в магазинах Петербурга не соответствуют ГОСТу. Какие ТМ недобросовестны, а какие прошли проверку?

Автор: Сергей Агутин
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По результатам экспертизы «Общественного контроля» 25 % вареной колбасы с маркировкой «ГОСТ» в Санкт-Петербурге не соответствует обязательным требованиям. Проверку проводила Северо-Западная испытательная лаборатория ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».  

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Фото: spbkontrol.ru

Специалисты указывают, что некоторые производители используют в производстве колбас крахмал, что свидетельствует о намеренном подделывании мясной продукции. Ингредиент, который не включен в рецептуру по ГОСТу, найден в вареной колбасе «Докторская» ТМ «Кронштадтский» – по цене 430 рублей за килограмм.

Согласно требованиям ГОСТ 23670-2019, содержание белка в колбасе «Докторская» должно быть не менее 12 %. В образце ТМ «Рублевский» по цене почти в 800 рублей за килограмм содержание белка составляло 10,41 %.

Колбасы «Докторская» торговых марок «Семь холмов», «Мясной дом Бородина», «Великолукский мясокомбинат», «Мясницкий ряд», «Атяшево» и колбаса «Русская» ТМ «Мясная история» успешно прошли экспертизу.

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05.02.2021 4062
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